Mariah Carey regresa a los escenarios para celebrar la Navidad

Como ya se ha vuelto tradición, en cada Navidad la canción All Want For Christmas is you es una de las más escuchadas en la época decembrina, y en algunas ocasiones la cantante da una sorpresa, y para este 2022 no será la excepción.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como Without you, Heartbreaker, Emotions, Touch my body, entre otros, dio a conocer sus dos presentaciones donde interpretará un repertorio de canciones navideñas. La primera fecha es el 11 de diciembre en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá y el 13 de diciembre será en el Madison Square Garden de Nueva York.