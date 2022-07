Mariana BO se convierte en la primera mexicana en tocar en el Tomorrowland

¿Qué es el Tomorrowland?

Este fin de semana se celebró el Tomorrowland, un festival de música electrónica de baile celebrado anualmente en la localidad de Boom (Bélgica).

El festival es organizado por las empresas propias del festival (We Are One World y Tomorrowland Foundation) en conjunción con la promotora estadounidense LiveStyle, y se calcula que anualmente acuden más de 400 mil personas de casi 200 nacionalidades distintas y además es oficialmente el festival más grande del planeta.