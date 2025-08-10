Mariana Botas besó a Drake Bell; lo reveló en La Casa de los Famosos 2025

Drake Bell y Mariana Botas protagonizaron una de las confesiones más llamativas dentro de La Casa de los Famosos 2025. La actriz compartió que, en el pasado, tuvo un fugaz romance con el cantante estadounidense, el cual se dio durante una fiesta organizada por un amigo en común.

El cariño que Mariana sentía por Bell no era algo nuevo. Durante una conversación en la alberca del reality, reveló que él había sido su gran “crush” desde hacía años.

En una ocasión, incluso, el artista la buscó para conocerla en persona durante una de sus visitas a México, aunque su encuentro más intenso llegaría bastante tiempo después.

Una fiesta en un antro fue el escenario donde todo sucedió. Según Mariana Botas, un amigo que ambos conocían los invitó y, al verse, Drake Bell la reconoció al instante. A partir de ese momento la química fluyó.

“La realidad es que ese día, esa noche, me lo besuquee toda la noche en el antro. Pero él de que me traía agarrada de la mano en el antro y que pongan una canción para bailar con ella, y de qué quieres”.

La actriz confesó que no dejaba de preguntarse si todo era real y que sentía que alguien debía pellizcarla para comprobarlo. También aclaró que en ese momento ninguno tenía una relación, ya que Drake Bell se había divorciado tiempo atrás.

¿Quién es Mariana Botas?

Mariana Botas, nacida el 29 de enero de 1990 en la Ciudad de México, comenzó su carrera artística a una edad temprana.

Su primer contacto con la televisión fue en la telenovela ‘Una luz en el camino’, donde comenzó a forjar su nombre en la industria. Sin embargo, su mayor éxito llegó al interpretar a Martina López, la hija adolescente de la icónica familia López en ‘Una Familia de Diez’, una de las series de comedia más populares de la televisión mexicana, creada por Jorge Ortiz de Pinedo.

A lo largo de los años, Mariana se ha consolidado no solo como actriz, sino también como comediante, aprovechando su carisma y su capacidad para hacer reír a los espectadores.

Su participación en ‘Una Familia de Diez’ la catapultó al estrellato, convirtiéndola en una de las figuras más queridas del público.

Además de su carrera en la televisión, Botas ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. En los últimos años, ha incursionado en el mundo de redes con su podcast ‘Envinadas’, con Daniela Luján, y Jessica Segura.

De actriz a influencer

Más allá de su faceta como actriz de televisión, Mariana ha sabido conectar con las nuevas generaciones a través de plataformas digitales. Su participación en el programa de YouTube ‘Envinadas’ le ha permitido expandir su presencia en el mundo de las redes sociales, donde comparte con sus seguidores contenido humorístico, reflexivo y, en ocasiones, hasta personal.

Con una comunidad creciente, Mariana ha logrado posicionarse como una influencer, aprovechando su popularidad para llegar a nuevas audiencias que no solo la siguen por sus actuaciones, sino también por su personalidad única.

El mundo digital ha sido una plataforma ideal para que Mariana muestre su verdadero yo, lejos de los estereotipos que a veces impone la televisión tradicional. En su contenido, la actriz ha sido abierta sobre sus luchas, sus logros y sus momentos más personales, lo que la ha convertido en una figura cercana a sus seguidores.