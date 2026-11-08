Mariana Garza pide donadores para su madre Ana Silvia Garza

Mariana Garza solicitó urgentes donadores de sangre y plaquetas para su madre, la primera actriz Ana Silvia Garza, quien enfrentó una delicada crisis pulmonar que puso en riesgo su vida en un hospital de Ciudad de México.

La madre de la exintegrante de Timbiriche permanece bajo observación médica, luego de superar un estado crítico que sorprendió a los especialistas. Para continuar con su recuperación, se requiere la recolección de hemoderivados indispensables para estabilizar su organismo.

La comunidad artística y el público mexicano han mostrado solidaridad ante el estado de salud de la intérprete. La solicitud de ayuda se ha difundido con celeridad a través de plataformas digitales por colegas del gremio teatral, televisivo y musical.

“Se cayó el pulmón derecho”, relató la propia actriz Ana Silvia Garza, al describir el colapso total de uno de sus órganos respiratorios. Explicó que la estructura pulmonar perdió su capacidad funcional de inflarse y oxigenar el torrente sanguíneo, comprometiendo sus signos vitales.

Esta situación, médicamente asociada a condiciones como un neumotórax severo o una atelectasia masiva, exigió maniobras de soporte intensivo inmediatas. La necesidad de hemoderivados se deriva de este complejo trance de salud.

Las transfusiones son un soporte vital en procesos respiratorios y quirúrgicos mayores, permitiendo reponer componentes esenciales de la sangre, optimizar la oxigenación celular y prevenir complicaciones hemorrágicas.

Las personas interesadas en colaborar deben presentarse en el banco de sangre del hospital en Ciudad de México, indicando el nombre completo de la paciente: Ana Silvia Garza.