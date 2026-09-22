Mariana Ochoa es la primera finalista en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa se convirtió este lunes en la primera finalista de La Casa de los Famosos México, tras ganar el codiciado boleto dorado en la dinámica “La Boutique”. La exintegrante de OV7 aseguró así su lugar en la gran final del 4 de octubre, protegida de las nominaciones.

Con este triunfo, la cantante no solo garantizó su permanencia hasta la última etapa del reality, sino que también obtuvo inmunidad ante las nominaciones de la semana, logro crucial en la recta final del programa.

La victoria de Ochoa cobra especial relevancia al considerar su trayectoria en la competencia. La cantante había sido eliminada en las primeras semanas del reality y regresó gracias al apoyo del público que le otorgó millones de votos durante su estancia en el “Exilio”, demostrando una resiliencia.

“Estoy que no me la creo, estoy muy emocionada. Me imagino que mi mamá me mandó a los ángeles... Desde que entré al proyecto soñaba con llegar a la semana 10, pero hubo momentos donde lo vi muy difícil, imposible”, expresó Mariana Ochoa, al borde de las lágrimas, tras su triunfo. La cantante también reconoció el desempeño de Memo Schutz, a quien señaló como un rival muy fuerte y recordó que el público lo ha salvado en varias ocasiones.