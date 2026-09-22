Mariana Ochoa es la primera finalista en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa se convirtió este lunes en la primera finalista de La Casa de los Famosos México, tras ganar el codiciado boleto dorado en la dinámica “La Boutique”. La exintegrante de OV7 aseguró así su lugar en la gran final del 4 de octubre, protegida de las nominaciones.
Con este triunfo, la cantante no solo garantizó su permanencia hasta la última etapa del reality, sino que también obtuvo inmunidad ante las nominaciones de la semana, logro crucial en la recta final del programa.
La victoria de Ochoa cobra especial relevancia al considerar su trayectoria en la competencia. La cantante había sido eliminada en las primeras semanas del reality y regresó gracias al apoyo del público que le otorgó millones de votos durante su estancia en el “Exilio”, demostrando una resiliencia.
“Estoy que no me la creo, estoy muy emocionada. Me imagino que mi mamá me mandó a los ángeles... Desde que entré al proyecto soñaba con llegar a la semana 10, pero hubo momentos donde lo vi muy difícil, imposible”, expresó Mariana Ochoa, al borde de las lágrimas, tras su triunfo. La cantante también reconoció el desempeño de Memo Schutz, a quien señaló como un rival muy fuerte y recordó que el público lo ha salvado en varias ocasiones.
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La recta final de La Casa de los Famosos México comenzó con la dinámica “La Boutique”, dividida en seis rondas de eliminación. En cada etapa, los participantes debían localizar paquetes, cajas y sobres de determinados colores y números indicados por Galilea Montijo, conductora del programa.
Durante las primeras cinco rondas, Brianda Deyanara, Karina Torres, Yahir, Ernesto Laguardia y Ese Pérez quedaron fuera de la contienda. La competencia se redujo a Mariana Ochoa y Memo Schutz, quienes se enfrentaron en la ronda final.
Ambos concursantes disputaron el pase automático a la final. Después de abrir las cajas doradas definitivas, Ochoa encontró la prenda ganadora, asegurando su boleto.
Además de la inmunidad, la cantante recibió 10 mil pesos para realizar una última compra en la tienda de la casa, beneficio adicional a su pase directo a la final, donde competirá por 4 millones de pesos.
Con Mariana Ochoa convertida en la primera finalista, la competencia entra oficialmente en su última etapa. Los demás habitantes deberán pelear por los lugares restantes rumbo al 4 de octubre, fecha de la gran final.