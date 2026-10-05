Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa, integrante de OV7, se coronó campeona de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México este domingo 4 de octubre. La cantante ganó el reality show tras 71 días de competencia, llevándose un premio de 4 millones de pesos.
Ochoa se impuso a Memo Schutz en la gran final, después de que Gema Garoa, Ese Pérez y Karina Torres fueran eliminados en los primeros lugares de la gala. El voto del público determinó el resultado.
La victoria de Ochoa la convierte en la cuarta persona en ganar la versión mexicana del reality. Antes de ella, el primer lugar fue para Wendy Guevara en 2023, Mario Bezares en 2024 y Aldo de Nigris en 2025.
La gala final inició con cinco participantes que aspiraban al título: Gema Garoa, Ese Pérez, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa. Todos ellos habían permanecido en la casa durante las semanas previas a la definición.
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Gema Garoa fue la primera en abandonar la casa durante la gala definitiva, ocupando el quinto lugar de la competencia. Posteriormente, Ese Pérez obtuvo el cuarto sitio tras la votación del público.
Karina Torres consiguió el tercer lugar, dejando la definición del campeonato entre Memo Schutz y Mariana Ochoa. La decisión final fue producto de los votos emitidos por la audiencia.
Durante su permanencia en el programa, Ochoa volvió a estar en el centro de la conversación pública. Su trayectoria se extiende por décadas en el entretenimiento mexicano.
La artista inició su carrera desde niña como integrante de La Onda Vaselina, agrupación que posteriormente se convirtió en OV7. Con el grupo, participó en producciones musicales y giras que fueron relevantes para el pop mexicano.
Además de su trabajo grupal, Mariana Ochoa ha desarrollado proyectos como solista, actriz en diversas producciones televisivas y conductora, consolidando su presencia en el medio.