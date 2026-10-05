Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa, integrante de OV7, se coronó campeona de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México este domingo 4 de octubre. La cantante ganó el reality show tras 71 días de competencia, llevándose un premio de 4 millones de pesos.

Ochoa se impuso a Memo Schutz en la gran final, después de que Gema Garoa, Ese Pérez y Karina Torres fueran eliminados en los primeros lugares de la gala. El voto del público determinó el resultado.

La victoria de Ochoa la convierte en la cuarta persona en ganar la versión mexicana del reality. Antes de ella, el primer lugar fue para Wendy Guevara en 2023, Mario Bezares en 2024 y Aldo de Nigris en 2025.

La gala final inició con cinco participantes que aspiraban al título: Gema Garoa, Ese Pérez, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa. Todos ellos habían permanecido en la casa durante las semanas previas a la definición.