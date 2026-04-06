Maribel Guardia se tatúa la mirada de su hijo

marcar su piel para siempre con un diseño que encierra una historia tan profunda como desgarradora. No se trata de un tatuaje cualquiera; Maribel ha elegido llevar el ojo de su hijo en el brazo, una réplica exacta de un diseño que el propio Julián portaba en vida.

A pocos días de que se cumpla el tercer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, su madre, la querida actriz y cantante Maribel Guardia, ha dejado al mundo del espectáculo sin palabras con un gesto de amor eterno. En un acto cargado de simbolismo y dolor, la costarricense decidió

La elección del diseño no fue casualidad. Según ha compartido la propia artista a través de sus redes sociales, el tatuaje está inspirado directamente en uno de los artes que Julián tenía en su cuerpo. Al replicar esa mirada, Maribel asegura que ahora podrá llevar la guía y la presencia de su hijo en cada paso que dé, señala elimparcial.com

Lo más emotivo del proceso es que Maribel acudió al mismo estudio y con el mismo tatuador que solía trabajar con Julián.

En videos compartidos en TikTok e Instagram, se observa a una Maribel visiblemente emocionada, recorriendo las fotografías de los tatuajes de su hijo antes de decidirse por “la mirada” que ahora la acompaña.

Además del impactante diseño del ojo, se sabe que Maribel exploró otras opciones para honrar la memoria del joven cantante, quien falleció en abril de 2023.

La paloma del Espíritu Santo, inspirada en una marca de nacimiento o cicatriz que Julián tenía en la mano y el nombre de Julián con alas: Un diseño clásico de protección.

Sin embargo, fue el ojo —ese “espejo del alma”— el que finalmente ganó el lugar en su brazo. Para Maribel, este tatuaje representa una forma de sanar y de mantener viva la llama de un hijo que se fue demasiado pronto, pero que permanece presente en cada rincón de su vida.

Este homenaje llega en un momento crucial, pues este abril de 2026 marca tres años desde la partida de Julián a los 27 años. Maribel Guardia ha demostrado ser un ejemplo de fortaleza para miles de personas que atraviesan procesos de duelo similares, transformando su tragedia en un mensaje de amor incondicional.

Las reacciones no se han hecho esperar, y sus seguidores han inundado sus plataformas con mensajes de apoyo, destacando que, a veces, la tinta es la única forma de retener lo que el tiempo se llevó.