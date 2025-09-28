Mario Castañeda, la voz de Gokú, cancela participación en Comic-Con

Se dio a conocer que la madre del actor de doblaje mexicano Mario Castañeda falleció, por lo que tuvo que cancelar compromisos de trabajo para viajar a México y estar con su familia en este sensible momento.

La participación del famoso en la Comic Con Ecuador Cuenca también fue cancelada, así lo informó el propio Mario a través de un video.

Los seguidores de quien da voz a Gokú en la versión en español latino de la serie de anime Dragon Ball Z, le expresaron sus condolencias en redes sociales y le agradecieron por, pese al difícil momento que está pasando, se haya tomado un tiempo para explicar su ausencia en el evento.

La cancelación fue anunciada en redes sociales por la organización del evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Mall del Río.

A pesar del difícil momento, Castañeda se dirigió directamente al público ecuatoriano a través de un video, donde explicó su partida de regreso a México:

El actor aseguró que su colega y amigo René García (la voz de Vegeta) se quedaría en su representación, calificándolo como “un hermano que llena el escenario”, y prometió a los fanáticos buscar la oportunidad de regresar en una próxima edición.