Marisela volverá a Mazatlán con sus grandes éxitos románticos

La voz de la balada romántica volverá a sonar en Mazatlán, Marisela se presentará el próximo 31 de octubre en el Centro de Convenciones de Mazatlán, donde ofrecerá una noche llena de nostalgia, recuerdos y sus más grandes éxitos.

La intérprete, conocida como la “Dama de Hierro”, llegará con un repertorio que reúne canciones que han acompañado a varias generaciones, entre ellas “Sola con mi soledad”, “Dios bendiga nuestro amor”, “Completamente tuya”, “Sin él”, “A cambio de qué”, “Tu dama de hierro” y “A escondidas”.

Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, Marisela se mantiene como una de las figuras más representativas de la música romántica en español, gracias a una carrera marcada por interpretaciones cargadas de emoción y una conexión especial con su público.

En sus recientes presentaciones, la cantante ha destacado por ofrecer espectáculos con una producción que incluye una cuidada puesta en escena, cambios de vestuario y una interpretación que revive los momentos más emblemáticos de su carrera.

El concierto en Mazatlán reunirá a seguidores de distintas generaciones para disfrutar de una velada dedicada al amor, el desamor y las historias que se han convertido en parte de la memoria musical colectiva.