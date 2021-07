Marisol González se despide de Hoy entre lágrimas

¿Por qué se va de Hoy?

Entre lágrimas y visiblemente conmovida, Marisol González confesó que las razones que la orillan a dejar la conducción del programa Hoy fue una decisión familiar.

Y es que Marisol González asegura que es momento de atender a su mamá, a su esposo y a sus hijas, en general quiere darse un espacio con su familia, después de mucho tiempo de estar trabajando.

“Me toca darme un tiempo con mi familia, aquí he formado una familia muy hermosa, siempre fue mi sueño estar en hoy...y me cuesta mucho ¿no? Porque no quiero, no quiero dejar, no sé estar sin trabajar, me voy a separar un tiempo... espero regresar” dijo Marisol González.

Además de revelar las razones por las que deja la emisión matutina, Marisol aprovechó el emotivo momento para agradecer a toda la producción y a sus compañeros pues la ayudaron a crecer y se convirtieron en una bonita familia.

¿No quieren que se vaya?

Aunque se había rumoreado que Galilea Montijo y Marisol González no tienen una buena relación y este sería el verdadero motivo por el que la presentadora se iba del programa, la tapatía echó por la borda cualquier tipo de rumor al decirle a su todavía compañera de trabajo que deseaba que tan solo fueran unas semanas su ausencia, pues iba a hacer mucha falta, pero que si en dado caso tardaba más tiempo, ella la iba a esperar.

Así mismo, Shanik Berman, Andrea Escalona y Andrea Legarreta dedicaron hermosas palabras a Marisol González y revelaron que aunque aún no es su despedida oficial, hacían esto para aclarar las razones de Marisol para dejar “Hoy”.