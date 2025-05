Mark Ruffalo podría regresar como Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’

Aunque los detalles sobre el rol específico que podría desempeñar Bruce Banner aún no han sido confirmados, se sabe que su participación será significativa y no se limitará a un simple cameo. También se desconoce si su aparición incluirá a alguna de sus versiones transformadas, como el Profesor Hulk o el Hulk salvaje.

Spider-Man: Brand New Day será la cuarta película del Spiderman interpretado por Tom Holland dentro del MCU. Estará dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers. Zendaya y Jacob Batalon también regresarán, aunque en papeles más pequeños.

El elenco contará con nuevos nombres, entre ellos Sadie Sink y Liza Colón-Zayas, cuyos personajes aún no han sido revelados. Además, Michael Mando está en negociaciones para volver como Mac Gargan, papel que interpretó en Spider-Man: Homecoming.

La producción de la película comenzará a finales de julio en Londres y se espera que finalice en otoño. Esta cinta forma parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel, informó elimparcial.com.

Spider-Man: Brand New Day está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026 bajo el sello de Sony Pictures, consolidando la colaboración entre Sony y Marvel Studios en la construcción del universo del Hombre Araña.