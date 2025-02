Martha Higareda da el ¡Sí, acepto! a Lewis Homes, la boda fue en Playa del Carmen

En Septiembre del 2023, en medio de uno de sus multitudinarios shows, Lewis Howes no se lo pensó dos veces y sacó a su entonces novia, Martha Higareda al escenario. El lugar perfecto para pedirle matrimonio y comprometerse.

Convertidos en marido y mujer en Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar donde comenzó su historia de amor, los enamorados derrocharon pura dicha tal y como muestran las imágenes de algunos invitados a la boda.

Como por ejemplo, Yordi Rosado, amigo y compañero de Martha, quien compartió unas entrañables instantáneas en sus redes deseando lo mejor a los recién casados.

“Queridos Martha y Lewis, hace mucho que no veía en una pareja tanto amor, felicidad y congruencia. Que boda tan linda en tantos aspectos. Los amo con todo mi corazón y les deseo que sean felices por siempre”, escribió el comunicador.

Lewis Howes es oriundo de Ohio y nació en 1983. Es un ex jugador de fútbol americano que ahora es escritor, conferencista y un prominente empresario. Escribió el libro The school of greatness.

Tiene una compañía especializada en el marketing digital de deportes la cual se llama SportsNetworker; así como de la empresa Sports Executives Association, un sitio web dirigido a ejecutivos de los deportes.