Marvel Comics presenta al primer Spider-Man homosexual

Dentro del mes de la diversidad sexual, Marvel Comics presentó a su primer Spider-Man abiertamente homosexual, llamado Web Weaver, y que aparecerá en el número 5 de la serie Edge of the Spider-Verse.

“Sorpresa: ¡Tuve el gran honor gay de ayudar a co-crear Web Weaver, quien hará su debut en EDGE OF THE SPIDER-VERSE #5 este septiembre! Diseñado por la única Kris Anka, con una portada de Josemaría Casanovas, ¡ junto con nuestro artista de interiores que se revelará pronto! ¡Muchas gracias a Kaeden McGahey, Lindsey Cohick y Nick Lowe por traerme a la familia arácnida! No puedo esperar a que la gente conozca a Web-Weaver por primera vez y espero que no sea la última”, escribió en la red social.

Cabe destacar que esta versión alternativa de Spider-Man no será el Peter Parker de la continuidad original y aparecerá en solo un número.

Pese a que la aparición del primer Spidey homosexual será fugaz, el co-creador del personaje espera volver a contar algo del personaje y probablemente todo dependerá del recibimiento y las ventas que tendrá Edge of The Spider-Verse, aunque no sería una sorpresa que fuera un éxito pues otros personajes actualmente populares como Spider-Gwen, salieron de esa publicación.

No es la primera vez que un superhéroe icónico se hace parte de la comunidad LGBT+, pues hace algunos meses, DC Cómics reveló que “Jon Kent”, hijo de “Kal-El” y nuevo Superman, es abiertamente bisexual, algo que recibió tanto comentarios positivos como negativos por un sector del fandom.