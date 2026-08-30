Marvel revela elenco de X-Men con Sadie Sink y Adam Driver

Marvel Studios presentó el elenco principal de su nueva película de X-Men el 14 de agosto en el evento D23 de Anaheim, marcando el relanzamiento de la popular franquicia dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Sadie Sink, Kit Connor y Adam Driver encabezan el reparto.

La nueva película de los X-Men, cuyo estreno está previsto para mayo de 2028, será un relanzamiento oficial de la franquicia dentro del llamado Universo Cinematográfico Marvel. Este anuncio se hizo con expectativa tras la adquisición de 20th Century Fox por Disney.

Hasta 2019, las películas de X-Men fueron producidas por 20th Century Fox, que obtuvo los derechos cinematográficos en 1994. La titularidad de los personajes regresó a Marvel Studios tras la compra de Fox por parte de Disney, generando su integración al MCU.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció que el actor Adam Driver interpretará al villano Mr. Sinister en la nueva película, presentando un video del actor. Disney reveló los nombres del resto del elenco, incluyendo a Kit Connor como Cyclops y Christopher Abbott en el papel del profesor X.

Además de Sink, el elenco incluye a Samara Weaving en el rol de Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue y Maya Boyd interpretando a Storm. Marvel Studios apuesta por un elenco joven y de estrellas en ascenso, buscando relanzar la saga de los X-Men para una nueva generación de espectadores.

Los X-Men fueron creados en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby, concibiéndolos como un grupo de mutantes liderado por el profesor Charles Xavier. Sus integrantes originales incluyeron a Cyclops, Jean Grey, Beast, Angel e Ice Man.

Aunque la trama de la nueva película es desconocida, Marvel Studios tiene planes de posicionar a los X-Men como el centro de su Universo Cinematográfico hasta 2032, abarcando las fases 7 a 9.

Actores del nuevo elenco de X-Men durante el evento D23 en Anaheim.

Christopher Abbott será el Professor X

- Adam Driver será Mr. Sinister

- Inde Navarette será Rogue

- Kit Connor será Cyclops

- Sadie Sink será Jean Grey

- Samara Weaving será Emma Frost.

- Maya Boyd será Storm