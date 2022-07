Marvel revela que ‘Avengers: The Kang Dynasty’ y ‘Secret Wars’ se estrenarán en 2025

La Fase 6, anunció Feige, arrancará en noviembre de 2024 con el estreno de Los 4 Fantásticos , la nueva versión ya dentro del UCM de la familia de superhéroes marvelistas que aún no tiene ni reparto confirmado ni director, después de que Jon Waitts , el responsable de la última trilogía de Spider-Man , abandonase el proyecto. La película contará con la presencia del esperado villano Victor Von Doom, es decir, Doctor Doom.

Tres años después de presentar la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) en la Comic-Con de San Diego, el mandamás Marvel Studios, Kevin Feige , regresó al Salón H para hacer lo propio con la Fase 5, en el marco de la que anunció títulos destacados como una serie de Daredevil , la nueva película de Capitán América o Thunderbolts . Pero sin duda lo más destacado fue el avance de lo que viene en la Fase 6, la llamada ‘Saga del Multiverso’ que contará con dos nuevas películas de ‘Vengadores’: Avengers: The Kang Dinasty y Avengers: Secret Wars.

El primero llevará por título Avengers: The Kang Dynasty, y estará centrado en el personaje interpretado por Jonathan Marjos (y sus variantes: Iron Land, Inmortus, Rama-Tut) y que verá la luz el 2 de mayo de 2025. Hay que recodar que Kang, el Conquistador está llamado a tomar el relevo de Thanos como gran villano del UCM. Y aunque el personaje hará su presentación en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, que se estrenará en febrero del próximo año, una variante del mismo ya se pudo ver en el capítulo final de Loki bajo la denominación de “El que permanece”.

Y será en noviembre de 2025 cuando la saga del Multiverso llegue a su fin con Avengers: Secret Wars, título que hace referencia a una miniserie de cómics que lanzó Marvel de 2015 que relata una incursión entre el universo principal de Marvel (Tierra-616) y el universo Ultimate Marvel (Tierra-1610) que lleva a la destrucción de ambos.