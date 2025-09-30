Matan a ‘Micky Hair’, estilista de famosos en Ciudad de México

El estilista Miguel Ángel de la Mora, originario de Jalisco, que se distinguía por tener una cartera de clientes que incluía figuras públicas, como Ángela Aguilar, fue asesinado a balazos en un ataque director en el exterior de su estética ubicada en Ciudad de México.

Según la versión oficial de los hechos compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los agresores viajaban en una motocicleta, modus operandi frecuente en ataques directos registrados en la capital mexicana.

Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky” y propietario de Micky Hair Salón Masaryk, fue agredido en una de las zonas más exclusivas de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México donde se concentran comercios de alto nivel y vigilancia privada.

La SSC informó que, junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se realizan investigaciones a partir del análisis de cámaras de videovigilancia, sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer si existen detenidos.

Tras el asesinato, el cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido en las escaleras del establecimiento, a la zona llegaron oficiales que acordonaron la zona para realizar las labores periciales correspondientes.