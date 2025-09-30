Matan a ‘Micky Hair’, estilista de famosos en Ciudad de México

El estilista Miguel Ángel de la Mora, originario de Jalisco, que se distinguía por tener una cartera de clientes que incluía figuras públicas, como Ángela Aguilar, fue asesinado a balazos en un ataque director en el exterior de su estética ubicada en Ciudad de México.
Según la versión oficial de los hechos compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los agresores viajaban en una motocicleta, modus operandi frecuente en ataques directos registrados en la capital mexicana.
Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky” y propietario de Micky Hair Salón Masaryk, fue agredido en una de las zonas más exclusivas de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México donde se concentran comercios de alto nivel y vigilancia privada.
La SSC informó que, junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se realizan investigaciones a partir del análisis de cámaras de videovigilancia, sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer si existen detenidos.
Tras el asesinato, el cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido en las escaleras del establecimiento, a la zona llegaron oficiales que acordonaron la zona para realizar las labores periciales correspondientes.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Miguel de la mora (@micky_hair)
Una publicación compartida por Miguel de la mora (@micky_hair)
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, difundió en su cuenta oficial de X que “No se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo”.
La autoridad reiteró la coordinación entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para dar seguimiento a la investigación.
El mensaje fue replicado por periodistas y por miles de usuarios en redes sociales, quienes han generado diversas hipótesis sobre lo ocurrido.
Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los...— Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe)
September 30, 2025
Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los...
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el asesinato esté vinculado a un “cobro de piso” ni han presentado información oficial sobre el móvil del crimen.
Sin personas detenidas, la SSC indicó que se analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia y se siguen distintas líneas de investigación para identificar a los autores materiales.
Sin embargo, el asesinato provocó una ola de mensajes en redes sociales del estilista, del propio alcalde y de reporteros, donde cientos de mexicanos sugieren que el joven habría sido atacado por negarse a pagar una extorsión conocida como “cobro de piso”.
Esta hipótesis, aunque es una de las más compartidas entre usuarios, no forma parte de la versión oficial hasta este momento.
Las redes sociales del estilista, las del periodista Carlos Jiménez -C4 Jiménez- y del mismo alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se han llenado con mensajes en los que se denuncia que la exclusiva zona de la capital del país ya también sufre de extorciones conocidas como cobro o derecho de piso. Razón por la que es vinculado en redes este caso con la delicada situación de narco e inseguridad que estaría atravesando la Ciudad de México.