‘Matando Cabos 2’ se estrena el 1 de octubre

La opinión de Kristoff

El actor y crítico de cine Kristoff Raczynski —quien protagonizó el primer filme— notó su impresión del tráiler de la película y se mostró negativo sobre lo que se puede esperar del filme, luego de asegurar que parece una producción de bajo presupuesto, por los efectos especiales que se emplearon.

Afirmó que en un tráiler se debe mostrar lo más interesante de un filme, con lo que se busca atrapar y cautivar a los espectadores, pero “al parecer Amazon Prime no confía en el producto (Matando Cabos: La Máscara del Máscara) y lo compró en paquete. En una entrevista el productor dijo que le compró tres películas: Animales humanos, El Amarre y Matando Cabos.

De igual forma, Kristoff estima que hay un error en el título, porque no podría llamarse Matando Cabos, ya que el personaje de Óscar Cabos (Pedro Armendáriz Jr.) no forma parte de los protagonistas y su hija, Paulina Cabos (Ana Claudia Talancón), no se ve como una pieza importante.