Matt Damon y Robert Downey Jr. se unen a Oppenheimer, nueva película de Nolan

Matt Damon y Robert Downey Jr. están a punto de sellar su incorporación al reparto de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan centrada en la figura de J. Robert Oppenheimer, uno de los padres de la bomba atómica al que dará vida Cillian Murphy.

Según informa The Hollywood Reporter, Damon interpretará al teniente general Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan que creó la bomba atómica. Downey, por su parte, interpretará a Lewis Strauss, el infame Comisionado de Energía Atómica que inició los procesos que cuestionaron la lealtad de Oppenheimer a los Estados Unidos y que acabó con el estatus del científico dentro de la administración.

A estos tres nombres hay que sumar el de otra superestrella de Hollywood: Emily Blunt, que ya fue confirmada en el papel de Katherine ‘Kitty’ Oppenheimer, la esposa del protagonista, el físico teórico que ayudó a desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Universal, el estudio que producirá la nueva película de Nolan tras la ruptura del director con su habitual colaborador, Warner, está definiendo la película como un “thriller épico que empuja al público a la trepidante paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo”.

El propio Nolan firma el guion de este filme que está basado en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer y con el que Kai Bird y Martin J. Sherwin se alzaron con el premio Pulitzer. Oppenheimer llegará a los cines en julio de 2023.