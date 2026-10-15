Mattel lanza muñeca de Céline Dion inspirada en los Oscar de 1998

Mattel lanzó una muñeca Barbie de Céline Dion, la cual recrea el vestido que la cantante canadiense usó al interpretar My Heart Will Go On en los Oscar de 1998. La edición especial forma parte de la línea Barbie Signature.

El lanzamiento, anunciado por Mattel, rinde homenaje a uno de los momentos más icónicos en la trayectoria de la artista. La figura reproduce el atuendo que la cantante lució durante su presentación de la canción principal de la película Titanic en la ceremonia de los premios de la Academia.

La línea Barbie Signature es una colección especial de Mattel que celebra la influencia de figuras destacadas en diversas áreas. A través de estas muñecas de edición limitada, Mattel busca honrar a diseñadores, músicos, marcas y personalidades de reconocimiento mundial, ofreciendo a los coleccionistas y admiradores una representación de momentos culturales relevantes y trayectorias inspiradoras. Esta iniciativa refuerza el papel de Barbie como ícono cultural que trasciende generaciones.

Céline Dion expresó su satisfacción por este reconocimiento, considerándolo un hito en su carrera. “Es un verdadero honor formar parte del legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi carrera”, señaló Dion en un comunicado de prensa. La artista también manifestó su deseo de que la figura motive a las personas a expresarse con confianza, perseguir sus sueños y creer en el poder de su propia voz, transmitiendo un mensaje de empoderamiento a sus admiradores.

El diseño de la muñeca incluye un vestido largo azul marino de mangas largas. Se complementa con un collar inspirado en el diamante azul con forma de corazón conocido como el ‘Corazón del Océano’, pieza central en la película Titanic.

El lanzamiento de la muñeca coincide con el retorno de la cantante a los grandes escenarios. Céline Dion tiene programados 16 conciertos hasta octubre como parte de una residencia en París.

La colección Barbie Signature ha rendido tributo a una amplia gama de talentos y figuras influyentes. Entre los artistas que han formado parte de esta prestigiosa serie se encuentran grandes nombres de la música como Whitney Houston, Miley Cyrus, Kylie Minogue, Aaliyah, Stevie Nicks, Gloria Estefan, David Bowie, Juan Gabriel, Tina Turner, Elvis Presley, Diana Ross y Elton John, demostrando la diversidad de legados culturales que Mattel busca inmortalizar.