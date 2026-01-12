Mattel presenta su primera Barbie Autista dentro de la línea Fashionistas

Mattel anunció el lanzamiento de su primera Barbie Autista, un nuevo modelo que se integra a la línea Barbie Fashionistas, conocida por ampliar la representación dentro del mundo del juguete.
“Barbie y ASAN (Red de Autogestión del Autismo, por sus siglas en inglés) están orgullosos de asociarse en la primera Barbie autista, diseñada con conexión y comprensión en el fondo”, publicó Mattel en sus redes sociales.
“Creada con la guía de la comunidad autista para representar formas comunes en las que las personas autistas pueden experimentar, procesar y comunicarse sobre el mundo que les rodea, esta muñeca invita a más niños a verse representados en Barbie, y nos ayuda a todos a entender las muchas maneras en que cada uno puede experimentar”.
Con esta muñeca, Mattel amplía un catálogo como parte de su estrategia global de inclusión que e ya incluye Barbies con Síndrome de Down, ceguera, vitíligo, diabetes tipo 1.
El desarrollo de la muñeca tomó más de 18 meses y se realizó en colaboración con la Red de Autogestión de Autistas. El objetivo fue evitar estereotipos y reflejar experiencias reales de personas dentro del espectro autista.
Cada elemento fue diseñado con base en asesoría directa de la comunidad, tanto en lo visual como en los accesorios.
La muñeca incluye rasgos físicos y elementos funcionales pensados para representar distintas vivencias del espectro autista, como Mirada lateral: los ojos están orientados ligeramente hacia un costado, en referencia a que algunas personas autistas evitan el contacto visual directo. Articulaciones móviles: codos y muñecas flexibles que permiten movimientos repetitivos o “stimming”, una forma común de autorregulación sensorial, de acuerdo con el imparcial.com.
Además, ropa pensada para la sensibilidad sensorial: viste un vestido corte A con tela fluida para reducir la fricción con la piel y zapatos planos que facilitan la estabilidad.
Entre los accesorios incluidos está un fidget spinner rosa, audífonos con cancelación de ruido y una tableta con aplicaciones de comunicación aumentativa.