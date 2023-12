Además, el informe toxicológico no encontró rastros de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP, ni fentanilo.

Los investigadores no pudieron determinar cómo consumió la droga, pero destacaron que encontraron rastros en su estómago.

La ketamina, una droga de uso recreativo, también es utilizada por médicos como anestésico, y para tratar la depresión y el estrés postraumático.

De hecho, Perry habría recibido infusiones de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, informó el departamento forense.

De acuerdo con la investigación del caso, “su último tratamiento había sido una semana y media antes de su muerte, y la ketamina en su sistema al fallecer no podría ser de esa infusión, debido a que la ketamina permanece de 3 a 4 horas”.

El actor, conocido por dar vida a Chandler Bing en la serie de televisión ‘Friends’, “estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad”, detalla la autopsia.

Matthew Perry se hizo mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90, y trabajó en series y programas como ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge’, ‘Sydney’, ‘Beverly Hills, 90210’, ‘Home Free’, ‘Ally McBeal’ o ‘The West Wing’, entre otros.

Destacó también por sus interpretaciones en películas como ‘Fools Rush In’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’, ‘The Kid’, ‘17 Again’ o ‘Getting In’.