Matthew Rhys hace historia en los Premios Emmy con dos galardones como protagónico

Matthew Rhys hizo historia este lunes en los premios Emmy al convertirse en el primer actor en ganar dos estatuillas protagónicas en una misma noche. La edición 78 de los galardones se celebra en Los Ángeles con Mariska Hargitay como presentadora.

Rhys consiguió los reconocimientos por sus actuaciones en “The Beast In Me” y “Widow’s Bay”, series que le valieron el hito en la gala de la Academia de la Televisión.

La Academia de la Televisión organiza los premios Emmy en tres galas. Las estatuillas en categorías de Artes Creativas se entregaron el 5 y 6 de septiembre, mientras que este lunes se conceden las de PrimeTime.

”The Pitt” lidera las nominaciones con 25 menciones.

Le sigue “Hacks”, en su temporada final, que impuso un récord con 24 nominaciones para una serie de comedia, incluyendo mejor comedia y actriz principal para Jean Smart.

Otras producciones destacadas son “Widow’s Bay”, con 19 menciones, “Pluribus” con 18 nominaciones y “Beef” con 16.

Otro aspecto novedoso fue que varios actores recibieron múltiples nominaciones por diferentes series, como Matthew Rhys, Jason Bateman, Nick Offerman, Laurie Metcalf y Colman Domingo.

Apoyada en el reconocimiento a “The Pitt” y “Hacks”, HBO Max fue la plataforma con más nominaciones, sumando 122. Le siguieron Netflix con 111 y Apple TV con 87.

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