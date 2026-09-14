‘Widow’s Bay’ y ‘The Pitt’ dominan en los Emmy 2026

Las series “Widow’s Bay” y “The Pitt” dominaron la 78 edición de los premios Emmy este lunes en Los Ángeles, acaparando importantes reconocimientos. Jean Smart y Allison Janney igualaron un récord histórico de galardones de interpretación, en una noche que también rindió homenaje a Dolly Parton.

La ceremonia confirmó el peso de ambas producciones en la temporada televisiva. “The Pitt” se impuso nuevamente en categorías principales de drama, mientras la comedia de terror “Widow’s Bay”, de Apple TV, consolidó su posición como una de las series del año.

“The Pitt” ya había ganado el Emmy a mejor drama el año pasado y llegó a esta edición con 25 nominaciones, demostrando su continuidad en el éxito. Por su parte, “Widow’s Bay” sumó ocho estatuillas en los Emmy creativos previos a la gala principal.

Matthew Rhys obtuvo su primer Emmy de comedia por “Widow’s Bay”, además de otro como mejor actor principal en una miniserie por “La bestia en mí”. Kate O’Flynn y Stephen Root también fueron reconocidos por sus interpretaciones en “Widow’s Bay”.

”Esto es todo lo que siempre quise hacer y este es el único club al que siempre quise pertenecer. Gracias por aceptarme”, expresó Noah Wyle, protagonista de *The Pitt*, al recibir su reconocimiento. El actor aprovechó para agradecer frente al público de su ciudad natal, Los Ángeles.

Un momento destacado de la ceremonia fue cuando Jean Smart, protagonista de *Hacks*, obtuvo el Emmy a mejor actriz de comedia. Con esta estatuilla, Smart alcanzó ocho premios de interpretación, igualando a Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman.