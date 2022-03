Mauricio Martínez podría tomar acciones legales en contra de Toño Berumen

“Ahora sí que benditas redes sociales, porque la gente que se ha acercado a mí ha sido gracias a Instagram, Twitter y Facebook, me han llegado víctimas de este señor, tengo a más de 14 víctimas de este señor en las últimas 48 horas. Algunos me han pedido que proteja su identidad, otros me han dicho: Mauricio, al leer tu hilo se me revolvió el estómago, me puse a temblar, a uno le pasó a los 14 años a otro a los 17”, comentó el actor esta mañana.

El actor también arremetió una vez más contra los comunicadores que lo llamaron ‘mentiroso’ y que minimizaron su denuncia. “Lo que hoy está más que demostrado es cómo el acoso está protegido, los jóvenes que quieren hacer carrera son abusados por personas en el poder, y estas personas en los medios de alguna manera se beneficias y los protegen”, aseguró Martínez, refiriéndose a los comentarios de periodistas como Paty Chapoy, Daniel Bisogno y Gustavo Adolfo Infante.