Mayte e Isabel Lascuráin dan positivo a Covid-19

Isabel Lascuráin y su hermana Mayte dieron positivo a Covid-19, informaron en sus redes sociales.

Isabel compartió que estaba enferma, pero sin presentar un cuadro grave.

“Hola! familia querida, me dio Covid-19, gracias a dios tengo las tres vacunas, me ha pegado leve solo he tenido dolor de garganta y cabeza, pero ya me atienden”, comentó Mayte, a través de un video en Instagram.

Señalaron que decidieron compartir la noticia por internet para dar aviso a los amigos y personas con las que han convivido recientemente, ya que ambas acudieron a la famosa obra de José el Soñador y tuvieron contacto con Carlos Rivera.

Isabel mencionó que ya llevaban varios días con síntomas y, por ende, se había comunicado con los actores del musical para alertarlos.

“Me siento apenada por esta situación, pero cuando nos tomamos las fotos solo nos quitamos el cubrebocas por un instante, para evitar contagios, lamentablemente tenemos COVID-19, Mayte y yo”, comentó.