‘Me despido del miedo’. Mensaje de Angélica Rivera desata especulaciones en la Red

MÉXICO._ Angélica Rivera, ex primera Dama de México, compartió en sus redes sociales que se despedía del “miedo”.

La reflexión, que fue parte de una de las historias de la actriz en su cuenta de Twitter, fue difundida por su hija, Sofía Castro, en la misma red social, a la que agregó un “Te amo” y un corazón rojo.

Cabe recordar que desde que concluyó el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto, de quien más tarde se divorció Rivera, ésta permaneció alejada del ámbito público, pese a que se rumoraba que retomaría su carrera de actriz.

Sin embargo, en días recientes la protagonista de la telenovela La Dueña publicó un mensaje en el que aseguró se despide definitivamente del miedo. “Quiero decirte que lo nuestro se acabó”, expresó en su reflexión.

Agregó que ya ha “tenido suficiente”, pues en reiteradas ocasiones esta sensación la ha frenado por lo que “no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más”, sostuvo la actriz.

En su mensaje también explicó que tuvo la oportunidad de conocer la confianza, la ilusión, la esperanza, la valentía y el amor propio, que, dijo, son “mucho más interesantes que tú (el miedo)”.

“Me despido porque me voy con ellos”, concluyó la ex primera Dama en su publicación, de la que muchos de sus seguidores cuestionaron si se trataba de un miedo a regresar a los escenarios o al ex Mandatario federal.