$!‘Me duele’, dice Belinda sobre su separación

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho...”, se lee en la primera parte del comunicado.

Luego, pidió un llamado a sus fans para que la energía sea amor y respeto hacia los demás.

“Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”.

Terminó su mensaje con la frase de Simone De Beauvoir que dice:

“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”, y destacó que cerró un ciclo.

Por su parte, Nodal ya dijo que no hablará más de tema, y hace un par de días se viralizaron un par de videos donde se ve que ya se está borrando los tatuajes que se hizo en el cuerpo y rostro en honor a la Belinda.