‘Me está doliendo’, tema que lanza Carín León junto a Alejandro Fernández

El llamado embajador global de la Música Mexicana Carín León, une su voz con uno de los máximos representantes de la música mexicana, Alejandro Fernández, para lanzar la balada Me está doliendo. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En esta primera colaboración, ambas estrellas de la música mexicana unen sus voces en una balada ranchera que abre el alma de quien sufre por amor.

Me está doliendo navega las contradicciones del orgullo herido: un hombre que ruega a sus amigos le quite el teléfono para no ceder ante el impulso de buscar a su antiguo amor, mientras confiesa que su corazón “late muy lento” en su ausencia.