Megan Fox acapara las miradas en los MTV VMAs 2021

Megan Fox acaparó las miradas a su llegada a la alfombra roja de la gala de los MTV Video Music Awards 2021: lució un vestido casi totalmente transparente que dejó al descubierto su figura.

La estrella hollywoodense llegó de la mano de Colson Baker, su actual pareja, y no pararon de demostrar su amor frente las cámaras. Sin embargo, no fue el romanticismo lo que llamó la atención, si no el “naked dress” que usó Megan.

El intrépido vestido que lució la actriz de “Transformers” es de la firma MUGLER, diseñado por Casey Cadwallader, de la colección Spring Summer 2021.

Megan completó su look con joyas discretas de la marca de lujo Lorraine Schwartz, mismas que han portado grandes celebridades como Ariana Grande para el día de su boda; Fox creó el completo ideal para su vestido con unos zapatos dorados de Jimmy Choo.

Además, Megan Fox también impactó a su llegada al after party del evento, lució un atuendo de impacto. Un vestido en tonalidades doradas con un escote en corazón y una abertura que dejaba al descubierto su abdomen.

Look que fue compartido por Andrew Fitzsimons, el estilista de las Kardashian, ya que estuvo a cargo del peinado con ondas de la actriz.