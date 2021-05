Hubo otros usuarios mucho más tajante que simplemente señalaron a la adaptación como una versión exagerada de la vida del intérprete. “No creo nada, lo de este capítulo. No creo que Stephanie le haya dejado a Luis Miguel la nena un fin de semana. Me parece que nos están verseando”, se puede leer otra reacción al cuarto capítulo.

Más tarde, cuando Michelle tuvo 16 años, en 2005, por fin reveló lo que se había rumorado por años y confirmó que en efecto es hija del “Sol”.

Así lo dijo para la revista Quien, donde apareció en la portada: “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”, expresó en la revista que usó para la tapa de su publicación “Soy hija de Luis Miguel, no se traumen”.