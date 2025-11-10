Espectáculos
Música

Meño Segovia participará en los Latin Grammy

El álbum “25 Aniversario (Deluxe) ” de Luis Ángel ‘el Flaco’, del cual es compositor de siete temas, está nominado como ‘Mejor álbum de música de banda’
Noroeste/Redacción
10/11/2025 17:19
Meño Segovia mejor conocido como “El cantautor de la raza” participará en los próximos Latin Grammy, el próximo 13 de noviembre, en Las Vegas.

En esta ocasión celebra un logro más dentro de la música regional mexicana, al ser parte importante en el álbum “25 Aniversario (Deluxe)” del artista reconocido Luis Ángel el “Flaco, el cual está nominado al “Latin Grmmy” en la categoría “Mejor álbum de música de banda”.

“El cantautor de La raza participa en esta producción como co-productor del álbum y compositor de siete temas incluidos, los cuales son: El festejado, sin miedo al éxito, amor borrachito, un terrenito en tu vida, ténganle paciencia, habrá señales y tu otra mitad.

Son algunos de los temas que Meño Segovia ha llevado al gusto del público por mencionar algunos.

Esta nominación es un paso más en la trayectoria del artista de esta manera se va abriendo camino a una carrera sólida y una trayectoria importante dentro de la música mexicana.

