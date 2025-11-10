$!Meño Segovia participará en los Latin Grammy

Meño Segovia mejor conocido como “El cantautor de la raza” participará en los próximos Latin Grammy, el próximo 13 de noviembre, en Las Vegas.

En esta ocasión celebra un logro más dentro de la música regional mexicana, al ser parte importante en el álbum “25 Aniversario (Deluxe)” del artista reconocido Luis Ángel el “Flaco, el cual está nominado al “Latin Grmmy” en la categoría “Mejor álbum de música de banda”.

“El cantautor de La raza participa en esta producción como co-productor del álbum y compositor de siete temas incluidos, los cuales son: El festejado, sin miedo al éxito, amor borrachito, un terrenito en tu vida, ténganle paciencia, habrá señales y tu otra mitad.

Son algunos de los temas que Meño Segovia ha llevado al gusto del público por mencionar algunos.