‘Mentiras, el musical’ sale de cartelera definitivamente

Estas diferencias salieron a la luz el pasado 2 de julio, cuando ambos personajes ofrecieron una conferencia de prensa para informar su postura al respecto. El productor informó que contaba con los derechos para poder regresar con la obra, que no entendía en qué momento se había roto la relación de trabajo y que no se podía rescindir un contrato sólo con una notificación. Sin embargo, el abogado de López Velarde indicó que de exhibir la obra se cometía un delito. Señaló El Heraldo de México.

No es la primera vez que había diferencias entre ellos, ya que durante estos 12 años juntos, en varias revelaciones de placa, el autor no asistía, cuando son eventos importantes en los todos los involucrados suelen estar presentes, pero jamás se había confirmado nada, hasta dicha conferencia cuando López Velarde explicó que los problemas se originaron, porque no se le daba su crédito en la publicidad de la obra y por la falta de las regalías correspondientes de cada función presencial y virtual.