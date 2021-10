$!Menudo regresa a México con ‘Súbete a mi moto Tour’

Johnny Lozada, René Farrait, Ricky Meléndez y Miguel Cancel , todos ex integrantes de Menudo , anunciaron que están próximos a retomar su gira Súbete a mi moto tour tras la pausa que hicieron por la pandemia y confesaron que están emocionados por volver a México.

En rueda de prensa virtual recuperada por el matutino Hoy, los ex Menudo revelaron que la gira que se publicaron en 2019 y que pausaron debido a las restricciones que surgieron tras la pandemia por Covid-19, ahora sin la presencia de Ray Reyes , quien falleció en mayo de este año.

Los cuatro cantantes que regresarán a México a finales de año dieron algunos detalles sobre sus presentaciones. Johnny Lozada confesó que no han pensado en ponerse en contacto con Ricky Martín e invitarlo al reencuentro porque en realidad el intérprete de Living la vida loca no perteneció a su misma generación.

“Nosotros nunca hemos intentado estar llamando ni a Draco ni a Ricky porque ellos fueron otra generación, inclusive Ricky Martín entró por Ricky Meléndez y Robi Draco entró por mí”, dijo Johnny Lozada.

Ricky Meléndez figuró como uno de los primeros integrantes de Menudo junto a Carlos Meléndez, Óscar Meléndez, Fernándo Sallaberry y Nefty Sallaberry. En medio de los cambios que terminaron consolidando a la agrupación ingresaron Johnny Lozada, René Farrait, Miguel Cancel y Ray Reyes en la conocida como su conocida como la “Época dorada”.

Ricky Martín ingresó a mediados de la década de los 80, después de que se anunció la salida de Ricky Meléndez, uno de los cantantes originales de la banda.

Respecto a la ausencia por la lamentable pérdida de Ray Reyes, los cantantes explicaron que la serie de conciertos que tienen preparados se harán con el mayor respeto posible hacia su memoria.

“Primero que nada queremos ser bien cuidadosos con la memoria de Ray, definitivamente, como lo vamos a tratar dentro de la promoción, de concierto, porque es un tema delicado, tampoco queremos decir que somos dueños de su carrera, de su memoria, de su vida y no queremos que se interprete que esta va ser su despedida, es nuestro compañero ”, declaró Ricky Meléndez.

El cantante de 53 años buscando descrito que tanto él como sus compañeros y personas involucradas en la promoción de la gira están la manera de tratar la pérdida sensible de Ray con el mayor respeto posible y explicado que no tienen problemas con que alguna persona le rinda tributo al ex Menudo.

Miguel Cancel habló en nombre de sus compañeros y aseguró que se sienten emocionados por que volverán a México juntos y deleitarán al público con sus más grandes éxitos.

“Estoy emocionado por pisar tierra mexicana porque no hemos estado ahí desde hace siete años. Nos sentimos sumamente contentos de poder finalmente llegar a México, ya que es la tercera vez que se mueven las fechas. Gracias por acompañarnos ”, comentó.