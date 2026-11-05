Met Gala 2027 cambia temática por polémica de John Galliano

La Met Gala 2027 presentará una temática diferente tras la controversia que involucró al diseñador John Galliano, quien se retiró de su exposición. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ahora enfocará la muestra en prendas cotidianas y materiales poco convencionales.

La nueva exposición, anunciada este 5 de noviembre a través de la revista Vogue, se titula extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday. Esta propuesta, a cargo de Andrew Bolton, curador del Costume Institute, junto con Stephanie Kramer y Emily Mushaben, busca resaltar cómo la vestimenta común puede transformarse en alta costura.

El cambio de temática se originó por el retiro de John Galliano de la exposición “John Galliano: Horizons”, que había sido anunciada el 31 de julio de 2026. El diseñador enfrentó críticas debido a incidentes de 2011, donde emitió comentarios antisemitas y racistas en París. En ese año, fue declarado culpable de dos delitos relacionados con expresiones antisemitas, recibiendo una multa de 8 mil 500 dólares.

La polémica volvió a poner sus declaraciones bajo el escrutinio público, especialmente después de que se difundiera un video en el que expresaba admiración por Adolf Hitler. Ante la creciente controversia, Galliano y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunciaron el 31 de agosto de 2026 que la exposición original no se realizaría.

Galliano reconoció públicamente el daño causado por sus palabras. “Una exposición o un reconocimiento institucional no representan por sí mismos una forma de reparar el daño”, expresó el diseñador.

A diferencia de las exposiciones centradas en grandes diseñadores o piezas históricas, esta muestra explorará la belleza de la ropa que forma parte de la vida diaria. La idea es mostrar cómo los diseñadores transforman prendas básicas en creaciones de pasarela.

También se destacará cómo materiales aparentemente sencillos, como papel, aluminio y plástico, pueden convertirse en piezas de arte para vestir. Bolton indicó que la intención es invitar a los visitantes a observar de otra manera los objetos y prendas que suelen pasar desapercibidos.

La exposición abrirá sus puertas al público el 9 de mayo de 2027 y permanecerá disponible hasta el 9 de enero de 2028. La Met Gala se celebrará el 3 de mayo de 2027, días antes de la inauguración de la muestra.

El evento anual reúne a figuras de la música, el cine, la televisión y la moda. Con la nueva temática, la alfombra roja podría explorar una interpretación diferente, convirtiendo prendas que cualquier persona podría tener en su guardarropa en propuestas extraordinarias.