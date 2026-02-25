Metallica confirma residencia en La Esfera de Las Vegas

Tal y como ya se había esperado, por fin se hizo oficial la residencia de Metallica en La Esfera de Las Vegas, donde tendrán ocho sorprendentes shows para sus fans.

“Estamos más que emocionados por compartir esto con el mundo dentro de seis meses y jodidamente entusiasmados por pasar al siguiente nivel, ¡es un territorio completamente desconocido!“, dijo la banda a través de un comunicado sobre actuar en este escenario tan particular.

La Esfera cuenta con 54 mil m² de LEDs programables que muestran imágenes visibles desde kilómetros de distancia. Por dentro, tiene una enorme pantalla LED envolvente con resolución 16K que cubre casi todo el domo. Además, tiene asientos que vibran, efectos de vientos y aromas para hacer una experiencia totalmente sensorial e inmersiva.

“Esta residencia nos da otra oportunidad de reinventar cómo interactuamos con ustedes en directo, ¡y estamos deseando verles allí!”, añadió Metallica.

Fechas de Metallica en La Esfera en Las Vegas

La banda anunció una residencia con un total de ocho actuaciones que tendrán lugar los días 1 y 3, 15 y 17, 22 y 24, y 29 y 31 de octubre de 2026.

Lo más especial para los fans es que continuarán con la tradición de Fin de Semana Irrepetible, que comenzó con el inicio de la gira mundial M72 y que consiste en NO repetir canciones los jueves y sábados a lo largo de toda su residencia.

En el comunicado también se explica que las listas de canciones de Life Burns Faster abarcarán todo el catálogo de la banda. Sin embargo, esta será una experiencia como ninguna otra debido a que serán realzadas por las tecnologías inmersivas del recinto “que te permitirán experimentar el sonido de Metallica en nuevas dimensiones experienciales”.

Destacan que la tecnología de La Esfera ofrecerá una experiencia en directo totalmente nueva para todos los asistentes.

“Desde las imágenes (la pantalla LED de mayor resolución del mundo que envuelve al público) hasta los sonidos (audio inmersivo que ofrece una claridad y precisión inigualables a todos los asistentes) y la tecnología multisensorial 4D, La Esfera promete ofrecer una experiencia totalmente única cada noche”, añaden.

Venta y boletos para Metallica en La Esfera de Las Vegas

Los boletos para dos noches y para una sola noche saldrán a la venta el viernes 6 de marzo a las 11:00 horas, del Pacífico, sin embargo, también contarán con varias preventas durante la próxima semana y media:

3 de marzo – Preventa club de fans

3 de marzo – Preventa de artista en Ticketmaster

5 de marzo – Preventa de Live Nation