La mexicana María Vargas avanzó a las semifinales del certamen Miss Universo en su edición número 75, formando parte del selecto grupo Top 30. La organización del concurso anunció este corte que destaca la fuerte presencia de 13 representantes latinoamericanas, incluyendo a Chile, Cuba y Perú.

Vargas se une a otras doce concursantes de Latinoamérica en la contienda por la corona, mostrando una notable representación regional. Este anuncio marca un punto clave en la competencia, donde las delegadas buscarán avanzar en las siguientes etapas del evento.

La organización de Miss Universo confirmó el listado de las treinta semifinalistas, destacando la diversidad de países que continúan en la carrera por el título de la edición número 75. La presencia latina resalta con un total de trece delegadas que competirán por la corona.

Entre las representantes de Latinoamérica que avanzaron se encuentran Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Curazao, Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua, además de México con María Vargas. Algunas de ellas, como Chile y República Dominicana, buscan su segunda corona, mientras Puerto Rico aspira a la sexta, Colombia a la tercera, y Venezuela a la octava. México, por su parte, compite por la quinta corona en la historia del certamen.

El listado completo de las semifinalistas incluye también a Nueva Zelanda, India, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Serbia, Estados Unidos, Israel, Tanzania, Guinea, Ucrania, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica y República Democrática del Congo. Destaca que Estados Unidos y Guinea cuentan con representantes que son madres.

Con este Top 30 definido, las concursantes se preparan para los próximos desafíos que determinarán quién será la ganadora de la 75 edición de Miss Universo, un certamen que continúa celebrando la belleza y la diversidad global.