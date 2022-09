Un evento conducido por Maitreyi Ramakrishnan, Noha Centineo, Jamie Foxx, Millie Bobby Brown y Maite Perroni, entre otros.

Se presentaron nuevos detalles de The Witcher, Vikingos: Valhalla, Stranger Things, Los Bridgerton, El juego del calamar, Enola Holmes 2, The Crown, Emily in París, Wednesday, Manifiesto, The umbrella academy, Berlin, The mother, Lupin, Belascoarán, Ardiente Paciencia, entre otras.

Durante el Live, el actor mexicano Luis Gerardo Méndez habló de su experiencia al interpretar al detective Héctor Belascoarán Shayne, en la serie Belascoarán, basada en la saga del escritor Paco Ignacio Taibo II, que se estrenará el 12 de octubre.

“Se ambienta en el México de los años 70, de la mano de este detective independiente, dispuesto a arriesgar su vida para combatir a un gobierno corrupto”.

Durante el clip, él mismo recomendó a los espectadores la cinta chilena Ardiente paciencia, una película basada en la novela del mismo nombre del escritor Antonio Skármeta, sobre el cartero de Pablo Neruda, de la que presentaron un adelanto.

Maite Perroni habló un poco de su experiencia en Tríada, de la cual compartieron un adelanto.