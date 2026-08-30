$!México Canta hace vibrar al Teatro Ángela Peralta

Durante la transmisión se presentó una proyección sobre cómo nació la música en Mazatlán y su relación con los Ángeles California, señalando a diferentes bandas musicales que pasaron fronteras.

Cabe señalar que previó a cada presentación se proyectó una pequeña semblanza de quien es cada uno de los participantes.

Los participantes que subieron al escenario del recinto porteño fueron Luna López, de Zacatepec, Morelos, quién es la primera en pisar el máximo recinto cultural porteño.

Durante la gala, siete jóvenes intérpretes mexicanos llegaron a Mazatlán para presentar sus propuestas musicales ante el público, en una competencia en la que la decisión estuvo en manos de la audiencia mediante votación directa.

El Teatro Ángela Peralta se convirtió en escenario de una nueva generación de voces de la música mexicana con la realización de la semifinal nacional de México Canta 2026, iniciativa impulsada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

Después de eso, una melodía del regional mexicano llegó con la voz de Emiliano Macías, de Tlaquepaque, Jalisco.

Para que poco después llegará Fátima Cuevas, de Guadalupe, Nuevo León, quién originalmente canta ópera, pero la tarde de este domingo sorprendió al público con una canción del género ranchero.

“Estoy muy agradecida por todo, por este proceso tan hermoso, por esta gente tan bonita y la que nos está viendo allá en casita también la verdad es que estoy emocionada es un sentimiento inolvidable estar aquí, estoy temblando”, dijo Fátima Cuevas.

Así, llegó a la mitad el programa, y con ello, la presentación de Juan Carlos Corral, mejor conocido como Kakalo, quién ganó la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2025 con la canción “Tierra Trágame”, que fue la que interpretó en la velada, así como también “Mía”, canción de su autoría y que pertenece al álbum De Parte Mía.

Después de la presentación del cantante sonorense, se continuó con el programa de México Canta, al presentarse una semblanza de Luis Pérez Meza, el Trovador del Campo oriundo de Cosalá y quién es un referente sinaloense como cantante, boxeador y actor mexicano.

Luego del pequeño paréntesis, llegó al escenario el joven Milán Morales, de Torreón, Coahuila, con contagió al público con su ritmo e interpretación.

Bryan Soto, de Valle de Chalco, Estado de México, acompañado por su grupo Clave 5/7 fue el siguiente en realizar su presentación, y finalmente llegó al escenario Grecia Delgado, de Monterrey, Nuevo León.

Cada uno presentó una canción como parte de esta etapa del concurso, cuyo propósito es impulsar nuevas narrativas dentro de la música mexicana, alejadas de la apología de la violencia y enfocadas en temas como el amor, el desamor y la grandeza de México.

La velada también contó con la participación especial de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, agrupación invitada a esta semifinal celebrada en el puerto.

La agrupación porteña puso a cantar al respetable en el recinto con “Fracaso seguro” y “Si las miradas mataran”.

”Los sueños se hacen realidad, y por eso México Canta y la Arrolladora Banda el Limón es de ustedes por siempre y para siempre”, le expresaron al público.

Tras las presentaciones, el público tuvo la oportunidad de elegir a sus favoritos a través de la plataforma oficial de México Canta.

Al término de la votación, los tres participantes que consiguieron su pase a la gran final fueron Luna López con 32.2 en votos, en el segundo lugar fue Bryan Soto y su grupo 5/7 con 20.1 y Belle “La Malixita” con 15.2.

Ellos representarán a México en la siguiente etapa de la competencia, que tendrá como escenario el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo 13 de septiembre, donde se definirá a las personas ganadoras de esta edición.

La semifinal de Mazatlán formó parte de la segunda edición de México Canta, concurso binacional que reunió a 14 propuestas semifinalistas, siete de México y siete de Estados Unidos, después de recibir 16 mil 289 registros de jóvenes de entre 18 y 29 años de ambos países.

Con esta gala, el Teatro Ángela Peralta se sumó a la ruta nacional de México Canta y recibió a jóvenes intérpretes que buscan abrirse camino dentro de la música mexicana con propuestas propias y nuevas historias que contar.

Ganadores

Luna López con 32.2 en votos, en el segundo lugar fue Bryan Soto y su grupo 5/7 con 20.1 y Belle “La Malixita” con 15.2.