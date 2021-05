$!México se corona como Miss Universo con la chihuahuense Andrea Meza

A diferencia de otros años, este hubo dos rondas finales, en la primera contestaron preguntas sobre temas diversos, mientras que en el segundo dieron un breve discurso de un tema que se sorteó; Andrea habló sobre los estereotipos de belleza y resaltó; “Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.