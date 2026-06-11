‘México Vibra’, con magno concierto, reuniendo a icónicos artistas mexicanos

La pasión del futbol y el orgullo musical se encendieron en el arranque de las festividades por la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Auditorio Nacional vibró al máximo con México Vibra, un magno concierto creado por la anfitriona Ciudad de México que reunió a artistas icónicos y contemporáneos.

El evento cumplió con creces su objetivo: celebrar la identidad cultural mexicana y proyectar al país como un referente internacional ante las audiencias mundialistas.

Acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería, los intérpretes como Mijares, Emmanuel, Timbiriche, María José, Lucero, entre otros ofrecieron un emotivo recorrido sonoro por la historia de la música nacional desde 1930 hasta la actualidad.