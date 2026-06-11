‘México Vibra’, con magno concierto, reuniendo a icónicos artistas mexicanos

La pasión del futbol y el orgullo musical se encendieron en el arranque de las festividades por la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Auditorio Nacional vibró al máximo con México Vibra, un magno concierto creado por la anfitriona Ciudad de México que reunió a artistas icónicos y contemporáneos.
El evento cumplió con creces su objetivo: celebrar la identidad cultural mexicana y proyectar al país como un referente internacional ante las audiencias mundialistas.
Acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería, los intérpretes como Mijares, Emmanuel, Timbiriche, María José, Lucero, entre otros ofrecieron un emotivo recorrido sonoro por la historia de la música nacional desde 1930 hasta la actualidad.
El público disfrutó de una velada inolvidable gracias a arreglos especiales y momentos sinfónicos de primer nivel que fusionaron géneros emblemáticos como el bolero, la balada romántica, el regional mexicano, la cumbia y el pop, señala elheraldo.com
Uno de los momentos más aplaudidos de la velada ocurrió cuando la Orquesta Sinfónica de Minería realizó un viaje musical único, presentando de manera especial los sonidos típicos de todos los países que participarán en el Mundial 2026.
Las sorpresas continuaron sobre el escenario con grandes presentaciones, como la de Matisse interpretando Tu cárcel, y Lucero uniendo su voz a Los Ángeles Azules para cantar el clásico Cómo te voy a olvidar.
Por su parte, Emmanuel desató la euforia con Chica de humo y también compartió micrófonos con Mijares para interpretar juntos Corazón de melao. Carlos Rivera conmovió a todos con su interpretación de Recuérdame y el himno México lindo y querido, mientras que María José derrochó talento y energía al cantar los éxitos Él me mintió, Nunca voy a olvidarte y La gata bajo la lluvia.
La espectacular noche contó con un elenco multigeneracional de reconocidas figuras que dieron vida a esta fiesta cultural. Sobre el escenario del Coloso de Reforma se presentaron Alejandro Fernández, Lucero, Mijares, Emmanuel, Carlos Rivera, Banda El Recodo, Los Ángeles Azules, Aida Cuevas, Benny Ibarra y Timbiriche (con Alix Bauer y Mariana Garza) Carla Morrison, María José y Matisse.