Mia Goth formará parte del cast de la nueva cinta ’Star Wars: Starfighter’

Mia Goth, conocida por la trilogía de terror dirigida por Ti West, X (2022), Pearl (2022) y MaXXXine (2024), formará parte de la nueva cinta del universo de Star Wars dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, Star Wars: Starfighter.

La cinta será cinco años después de los sucesos de Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) y contará la historia del personaje de Ryan Gosling, que tendrá que proteger a su sobrino de unos perseguidores que andan tras ellos, Mia Goth interpretará a uno de ellos en un papel antagónico.

El papel había sido anteriormente ofrecido a la ganadora del Oscar por mejor actriz Mikey Madison, por su interpretación en Anora (2024), sin embargo, por cuestiones monetarias la actriz rechazó el personaje.

El proyecto fue presentado por Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, y Dave Filoni, jefe creativo del estudio, durante el Star Wars Celebration celebrado en Tokio el pasado abril. El guion está a cargo de Jonathan Tropper, colaborador frecuente de Shawn Levy en títulos como The Adam Project (2022) y This Is Where I Leave You (2014), informó elimparcial.com.

La producción está prevista para comenzar este otoño, con un estreno programado para el 28 de mayo de 2027.

Más sobre Mia Goth

Mia Goth es una actriz y modelo británica, nacida el 25 de octubre de 1993 en Londres. Comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo y ganó reconocimiento por su papel en la película Nymphomaniac (2013) de Lars von Trier. Desde entonces, ha participado en una variedad de proyectos cinematográficos, destacándose en géneros de terror y drama. Su actuación en Suspiria (2018) y X (2022) ha sido especialmente aclamada, consolidándola como una figura prominente en el cine contemporáneo. Además de su trabajo en la actuación, Goth ha sido elogiada por su estilo único y su presencia en la moda. Su versatilidad y talento la han convertido en una de las actrices más interesantes de su generación.