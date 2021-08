Michael Joseph Jackson fue el séptimo de los nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson . Su inicio en la música inició cuando era un niño de 11 años de edad, junto a sus hermanos, en la reconocida agrupación The Jackson Five , con quienes lanzó temas exitosos como como I want you back, I ll be there, ABC, entre otros. Los cinco hermanos Jackson vendieron, mientras actuaron juntos bajo el patrocinio de Diana Ross, más de 100 millones de copias.

La fama mundial le llegó con su carrera como solista, que inició en 1979 con su disco debut Off the wall, que incluía éxitos como Don’t stop ‘Til you get enough y rock with you.