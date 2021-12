$!Michael Keaton volverá a dar vida a ‘Batman’ en otra película, después de ‘The Flash’

El Multiverso se expande... y no solo en Marvel. En la otra acera, la de DC Comics, también se mueven, y mucho, los proyectos con diferentes versiones de sus personajes más emblemáticos. Uno de los que volverá será el Batman de Michael Keaton, cuya presencia ya está confirmada en la película de The Flash y que también aparecerá en otra producción de DC/Warner Bros.

Según ha anunciado el estudio en una nota de prensa, el elenco de la película de Batgirl, cuyo estreno está previsto en principio directamente en la plataforma de streaming HBO Max, incluirá a Michael Keaton.

En la lista de reparto oficial distribuida por Warner, Michael Keaton figura entre los artistas que participan en el filme, aunque no se especifica si volverá a interpretar su papel de Batman, pero sería lo más probable. También es importante tener en cuenta que el comunicado de prensa incluye la frase “Los créditos no son definitivos y las fechas están sujetas a cambios”, por lo que aún existe la posibilidad de que, finalmente, Keaton no participe en el filme.