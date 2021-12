$!Michael Sheen vende todas sus propiedades para ayudar a las personas sin hogar

Sheen se dio cuenta de que podía usar su riqueza y su fama para ayudar, lo que lo llevó a poner sus dos casas en venta. En declaraciones a The Big Issue, el actor explicó: “Me había comprometido a ayudar a organizar eso y luego, de repente, no había dinero”.

“Tenía que tomar una decisión, podía alejarme y no sucedería. Pensé, no voy a dejar que eso suceda. Entonces, puse todo mi dinero en mantenerlo en funcionamiento. Tenía una casa en Estados Unidos y una casa en Reino Unido. Hice lo que fuera necesario”, detalló Sheen en declaraciones al citado medio. “Si puedo seguir ganando dinero, no me va a arruinar”.

“En los últimos años me di cuenta de que quiero ser una de esas personas que ayudan a otras personas de la forma en que tantas personas me ayudaron a mí (...) Estoy en la etapa de mi vida y mi carrera en la que tengo una ventana de oportunidad que probablemente nunca volverá a ser tan buena. No quiero mirar atrás y pensar podría haber hecho algo con ese dinero”, dijo el protagonista del programa televisivo Master of Sex.

“Hay algo bastante liberador en destinar grandes cantidades de dinero en esto o aquello, porque podré recuperarlo. Básicamente, me convertí en una empresa social, un actor sin fines de lucro”, puntualizó el actor británico, que en 2019 se convirtió en padre por segunda vez con su pareja Anna Lundberg, de 25 años. Sheen tuvo su primera hija, Lily, con la famosa actriz Kate Beckinsale, con quien estuvo casado desde 1995 hasta 2003.

La estrella de Good Omens, que regresará para una segunda temporada, decidió regresar a su Gales natal después de sumergirse en la vida local cuando trabajaba en La Pasión, una obra de teatro de 72 horas por las calles de Port Talbot en 2011.

“Llegué a conocer personas y organizaciones dentro de mi ciudad natal que no sabía que existían. Pequeños grupos que estaban tratando de ayudar y que tenían los fondos suficientes para hacer una pequeña diferencia en la vida de un niño al organizar una noche a la semana en la que pudieran salir y jugar a los bolos o ver una película y simplemente ser un niño”, señaló.

“Regresaba a visitar tres o cuatro meses después y descubría que los fondos se habían ido y que la organización ya no existía. Me di cuenta de que la diferencia entre que la vida de ese niño fuera un poco mejor o no era, en última instancia, una pequeña cantidad de fondos. Y quería ayudar a esa gente. No solo quería ser un mecenas o una voz de apoyo, quería hacer más que eso. Fue entonces cuando pensé, necesito regresar y vivir en Gales nuevamente”, concluyó.