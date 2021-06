Michelle Salas arremete contra ‘Luis Miguel La Serie’

Como pocas veces lo ha hecho, Michelle Sala da declaraciones sobre su polémica representación en Luis Miguel La Serie, proyecto que retrata la vida de su papá, el cantante, Luis Miguel.

En esta segunda temporada de Luis Miguel La Serie, la historia incluye cómo fue que el cantante conoció a Stephanie Salas, además de la relación que padre e hija entre Michelle y Luis Miguel, pero además un supuesto romance que tuvo esta joven con el managger Alejandro Asensi, algo que parece que no le gustó a la primogénita de El Sol.

Michelle usó su cuenta de Instagram para mandar un contundente mensaje a sus fans, pero sobre todo a los creadores de la serie. Explicó que escribió el mensaje desde su departamento con el fin de marcar postura sobre algo tan delicado de su vida, familia e intimidad, pues se vio expuesta de forma negativa.

En su mensaje, destacó que en la serie de su padre se sintió sexualizada y que no le gustó la forma en la que fue retratada en general.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, escribió en parte del mensaje.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, escribió Michelle Salas en el comunicado.

Michelle Salas reiteró que a ella no le gusta estar metida en escándalos. Admitió que ya está acostumbrada a estar expuesta por el ojo público; sin embargo, dejó claro que no por ello dejará pasar por alto que es mujer y ser humano: "Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy. Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados. Al final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos, todos tenemos momentos complicados”.

Salas finalizó diciendo que no considera justo que se use su imagen, su historia y su vida, como si tuvieran el derecho de hacerlo, y además de todo distorsionarla.