Michelle Salas cocina para Luis Miguel y desmiente rumores de salud

Michelle Salas confirmó haber cocinado para Luis Miguel, revelando que su padre disfruta su sazón. La empresaria aseguró que su plato estrella es la pasta a la boloñesa, mientras desmintió rumores sobre la salud del cantante, indicando que se encuentra muy bien.

La hija del intérprete fue cuestionada recientemente sobre el estado de su padre y la posibilidad de haber conversado con él. Michelle Salas señaló que “todo muy bien. Muchas gracias por preguntar y por estar pendientes. Gracias a Dios todo super bien”. También indicó que es delicado generar rumores sobre la salud de las personas.

La relación entre Michelle Salas y Luis Miguel ha sido objeto de interés público, especialmente tras su reconciliación y algunas apariciones conjuntas. La comunicación entre padre e hija ha mejorado significativamente en los últimos años, lo que ha permitido estos encuentros personales, marcando una etapa de mayor cercanía familiar.

Salas también abordó la reciente visita de Luis Miguel a México para grabar un comercial de una marca de refrescos. La socialité explicó que no coincidieron en asuntos laborales, dado que ambos prefieren respetar sus espacios profesionales. “Pues en trabajo no, la verdad es que cada quien tiene su espacio de trabajo y así. Yo creo que necesita su concentración”, comentó.

Cuando se le preguntó si alguna vez preparó chilaquiles para su padre, Michelle Salas confirmó que sí le ha cocinado. “Sí, le he cocinado, eh. Le gusta mucho mi sazón”, afirmó. Esta declaración subraya la conexión personal a través de la gastronomía familiar.

Detalló que su especialidad culinaria es la pasta a la boloñesa. “La boloñesa, la boloñesa me queda wow”, compartió Salas. Agregó que la preparación de pesto es la especialidad de su esposo, quien también comparte el gusto por la cocina.