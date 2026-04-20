Michelle Salas felicita a su padre Luis Miguel con foto inédita: ‘¡Te amo, papu!’

La modelo Michelle Salas compartió una imagen inédita con Luis Miguel, y lo felicitó por su cumpleaños número 56.

A través de sus historias en Instagram, la hija de Luis Miguel escribió: “¡Te amo, papu! Happiest birthday. Que sean muchos años más celebrando tu vida”.

El gesto fue interpretado por fans como una muestra clara de la cercanía actual entre padre e hija, luego de años en los que su relación estuvo marcada por altibajos.

La imagen compartida por Michelle Salas es de su boda con Danilo Díaz Granados, que se llevó a cabo el 14 de octubre de 2023 en la finca Il Borro, en la Toscana, Italia. En la fotografía, se puede ver a Michelle abrazando a Luis Miguel abrazándose, con cercanía familiar.

La relación entre Michelle Salas y Luis Miguel ha pasado por distintas etapas desde que ella era joven. El intérprete reconoció públicamente a su hija cuando ella tenía 19 años, y tras la serie de Netflix se volvieron a distanciar porque ella calificó su representación de irrespetuosa.

En 2023 hubo señales de reconciliación y la presencia de Luis Miguel en la boda de su hija fue uno de los momentos más comentados en su entorno cercano.

Este 19 de abril, Luis Miguel celebró 56 años de vida consolidado como una de las figuras más importantes de la música en español.

Con más de 60 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, el llamado “Sol de México” ha construido una trayectoria internacional sin abandonar el idioma español, incluso en momentos en que la industria impulsaba a artistas latinos a grabar en inglés.