Mick Jagger, vocalista de Rolling Stones, cumple 82 años

El cantante británico, Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones y uno de los dos miembros originales que sigue activo, cumple 82 años estando vigente en la industria y sorprendiendo por su humor, buena actitud y carisma.

Jagger cuenta con más de seis décadas de trayectoria y es considerado como uno de los artistas más populares e influyentes en la historia del rock por su estilo único y voz inconfundible.

Cofundador de The Rolling Stones en 1962 junto a Keith Richards, Jagger construyó una de las asociaciones compositivas más importantes de la historia del género. Con himnos como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Paint It Black” o “Gimme Shelter”, lideró a una banda que no solo definió el sonido del rock, sino que moldeó su actitud, estética y espíritu para generaciones enteras.

Ha escrito la mayoría de las canciones junto con Richards, siendo una colaboración artística que perdura hasta la actualidad, de acuerdo con soy502.com

Junto a la estrella de rock, la actriz Helen Mirren cumple 80 años, Roger Taylor 76 y Sandra Bullock 61.

Actualmente Mick Jagger y compañía estarían trabajando en un nuevo material. Cabe recordar que el último disco incluía colaboraciones muy especiales con grandes nombres como Elton John, Lady Gaga y Stevie Wonder.

Según un informe de The Sun, Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Steve Jordan han estado trabajando juntos en la continuación de Hackney Diamonds desde abril, y ya cuentan con 13 canciones completadas en los estudios Metrópolis del oeste de Londres. También se afirma que la banda está en conversaciones con el sello discográfico sobre la fecha de lanzamiento del disco, informó milenio.com.