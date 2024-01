Al iniciar el 2024 Disney perdió los derechos exclusivos de Mickey Mouse, y cualquier persona podrá realizar sus propias ficciones en base a posibles aventuras u historias de este personaje. No pasó un día y apareció en Internet, el sorpresivo tráiler del ratón como un asesino serial, protagonista de una película se sicópatas.

El estreno de este tráiler titula la película como ‘Mickey’s Mouse Trap’, una cinta de terror en el que “el ratón” es asesino, pero no es presentado como en ‘Winnie the Poo: Blood and Honey’, ya que en este video, se ve a un ser humano disfrazado de Mickey Mouse, quien ataca a una víctima en un parque de diversiones y además presenta al resto de personajes que serán parte de esta entrega.

La sinopsis oficial de esta película, según The Hollywood Reporter, trata sobre “el cumpleaños número 21 de Alex, pero está atrapada en la sala de juegos en un turno de noche, por lo que sus amigos deciden sorprenderla, pero un asesino enmascarado vestido como Mickey Mouse decide jugar su propio juego con ellos, al cual debe sobrevivir”.