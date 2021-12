$!‘Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar’, la historia detrás de la frase de Vicente Fernández

Vicente Fernández, el patriarca de la dinastía Fernández, no solo fue conocido por su voz y canciones, también destacaba por su frase popular: “Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”.

Sin duda ese popular dicho definió gran parte de su carrera sobre los escenarios, pues sus conciertos solían ser de los más largos.

El origen

De acuerdo al originario de Huentitán, Jalisco, él mismo fue el autor de tal frase y se dio a inicios de su carrera, cuando era contratado para amenizar los palenques, publicó informador.mx.

Según lo que relató en una entrevista, se le vino a la mente, así sin más “esa babosada”; detalló que nació durante una presentación en León, Guanajuato, pues anteriormente se acostumbraba que un artista cantara unas cuatro canciones para amenizar, antes de que iniciaran las peleas de gallos.

De acuerdo con la anécdota del intérprete de Volver volver, ese día el empresario que lo contrató le pidió que ya se bajara del escenario, pero la gente que había acudido al espectáculo se encontraba muy emocionada por su presentación:

“Yo le dije al público que quien me había contratado ya quería que me metiera; y fue cuando dije: ‘yo, mientras ustedes no dejen de aplaudir, no dejo de cantar’”, y así fue como nació.